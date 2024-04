Omdat dat potsierlijke optreden de vorige keer zo'n daverend succes was komt Hamas-supporter en professioneel wereldreiziger Greta Sukkeldraf maar weer eens naar Nederland gezeild. Dit keer om met alle andere werkloze waxpoppen uit het spookhuis op de A12 te gaan hangen, of, hoe XR dat noemt: "Omdat er tijdens de actie nieuwe internationale acties tegen fossiele subsidies worden aangekondigd." Leuk man! Dan voert Carice van Houten op haar Gucci-sluipers weer een of ander knots-pathetisch toneelstukje op, mag die Pokémon van de Volkskrant weer van de beademing af en leggen de huismoekes de breipatronen aan de kant om tijdens hun sojamelkschoolreisje met fluwelen handschoentjes aangepakt te worden door Femke Wat Kan Mij Het Ook Schelen Halsema Jan van Gazanen. Er is maar één iemand die de boel kan redden: Erjan Dam! Wie kom hier for a klimaat demonstreesjon not a political view!