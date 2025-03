De IDF besloot afgelopen nacht over te gaan tot een serie zware luchtaanvallen waarbij tot nu toe tientallen hoge Hamas-functionarissen uitgeschakeld zijn. Hamas meldt inmiddels "minstens 404 doden en 562 gewonden" en spreekt daarbij zoals altijd enkel van burgerslachtoffers. De afgelopen uren heeft de IDF de luchtaanvallen ook tijdens het daglicht voortgezet: "Targets hit in the past few hours included cells of terror operatives, rocket-launching positions, weapons, and other military infrastructure, the IDF and Shin Bet say in a joint statement."

Israëls MinBuz licht de escalatie als volgt toe: "In the past two and a half weeks, we have reached a deadlock — there is neither airstrikes nor the return of hostages, and this is something Israel cannot accept,” continues the foreign minister, adding that the return to fighting “is a continuation of our commitment to achieving the war’s objectives. The war’s goals remain unchanged. (...) Sa’ar says that the present circumstances “strongly reminded” him of the first 20 days of the war before the ground incursion into Gaza, “when there was hope that maybe Hamas would agree to a deal. As long as we did not use force — nothing happened.”" Israëls MinDef Katz valt hem bij: "The murderous Hamas needs to understand: If they do not release all our hostages, our blows will intensify."

Dat kan allemaal in zowel letter als geest kloppen, maar de timing van de escalatie valt ook samen met Netanyahu's eigen binnenlandse moeilijkheden. Zo zou Netanyahu vandaag een getuigenis af moet leggen in de rechtbank wegens een corruptiezaak, maar door de luchtaanvallen is deze getuigenis uitgesteld. Uiterst rechtse partijleider Ben Gvir treedt wegens de luchtaanvallen opnieuw toe tot Netanyahu's kabinet, nadat hij zich eerder terugtrok omdat hij tegen de wapenstilstand was. En dan was er ook nog allerlei gedoe rondom het hoofd van de Shin Bet Ronen Bar, die nu nauw betrokken is bij de luchtaanvallen. Netanyahu wilde hem namelijk ontslaan, maar daar ging Israëls hoofdaanklager tussen liggen. Kortom, tijdens deze escalatie geen gebrek aan Hebreeuwse paleisintriges.

Update 13:44 - Gazaanse kanalen melden dat Islamic Jihad-woordvoerder Abu Hamza gedood zou zijn tijdens een luchtaanval.