Vannacht verbrak Israël definitief het staakt-het-vuren, wat leidde tot honderden doden, waaronder een aantal hoge Hamas-piefen, maar natuurlijk ook een boel kinderen. De timing is wat curieus - Netanyahu staat er niet per se goed op in eigen land - en roept vragen op, die hij in een op tv uitgezonden toespraak probeerde te adresseren. Volgens Bibi ging Israël akkoord met de door Amerika gestelde voorwaarden voor een verlenging van het staakt-het-vuren, maar wilde Hamas er niet aan. "We have gone back to fighting," aldus Netanyahu, "we have gone back to fighting with force. From now on, negotiations will be conducted only under fire. This is only the beginning."