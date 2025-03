De boel staat weer in lichterlaaie in het Theater van Terreur: Israël heeft vannacht grootschalige aanvallen uitgevoerd op doelen van Hamas. Daarbij zijn enkele kopstukken van de terreurorganisatie uitgeschakeld, zoals vermoedelijk 'Binnenlandse Zaken'-pief en politiebaas Mahmoud Abu Watfa, maar zijn ook honderden doden gevallen. Die claims zijn ten tijde van de chaos gedaan door bronnen van Hamas aan Al Jazeera, maar zullen gezien de zwaarte van de aanvallen niet per se onwaar zijn. Nu (bij daglicht) zal de balans worden opgemaakt. Het zijn de eerste aanvallen van Israël sinds de start van het staakt-het-vuren in januari. De aanvallen van Israël zijn een gevolg van de weigering van Hamas om meer gijzelaars vrij te laten. Defensieminister Katz: "If Hamas does not release all the hostages, the gates of hell will open in Gaza and the murderers and rapists of Hamas will meet the IDF with forces they have never known before." En een verklaring van de regering: "Israël zal vanaf nu met toenemende militaire kracht tegen Hamas optreden." Oef.

Update 6:49 - Hamas in een rondgestuurde verklaring: "Netanyahu heeft met zijn beslissing om terug te keren naar oorlog de gijzelaars opgeofferd, het is een doodsvonnis." Er zitten er nog 59 vast in het spookhuis, van wie er nog 24 in leven zouden zijn.

Update 6:51 - Eerste reacties uit Nederland. Minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp: "Nederland roept alle partijen op om de voorwaarden van het staakt-het-vuren en de gijzelaarsovereenkomst in Gaza te respecteren. Alle burgers moeten worden beschermd. We dringen er bij alle partijen op aan om dit volledig uit te voeren: de resterende gijzelaars moeten worden vrijgelaten, humanitaire hulp moet de mensen in nood bereiken en alle gevechten moeten definitief beëindigd worden."

Update 06:53 - Hamas-woordvoerder Rob Jetten: "Naast het afknijpen van hulp en nutsvoorzieningen aan honderdduizenden onschuldige mensen, heropent Netanyahu nu de oorlog in Gaza met mogelijk opnieuw vele doden. De internationale gemeenschap moet alles op alles zetten voor het beëindigen van deze spiraal van geweld."

Update 07:02 - Over twee van de mogelijke Hamas-kopstukken die zijn uitgeschakeld schrijft Joe Truzman: "Watfa and Sultan worked under Hamas' Ministry of Interior and National Security. Members of this ministry took part in October 7. It would not surprise me if the IDF linked these men to the attack."

Update 07:05 - Over de ellende in Gaza en het dodental aldaar. Een medewerker van het Al-Ahli-ziekenhuis tegen CNN: "It’s really hard to tell the numbers right now because there are just patients everywhere on the floor and the stretchers in the hallways."

Update 07:13 - De verklaringen nog even wat uitgebreider. Israël zegt de 'verrassingsaanval' te hebben uitgevoerd vanwege het vasthouden van gijzelaars en het weigeren van Amerikaanse voorstellen: "This decision comes after Hamas repeatedly refused to release our hostages and rejected all proposals presented by U.S. President’s envoy, Steve Witkoff, as well as the mediators." En de verklaring van Hamas weer een subtiele: "The Nazi Zionist occupation is fully responsible for the repercussions of the treacherous aggression on Gaza, and for the defenseless civilians and our besieged Palestinian people, who are subjected to a brutal war and a systematic policy of starvation."

Update 07:21 - Het Witte Huis is voorafgaand aan de aanvallen op de hoogte gebracht door Israël

Update 07:25 - Vijf Hamas-kopstukken die van het bord geschaakt zouden zijn: Mahmoud Abu Watfa (Binnenlandse Zaken en de politiebaas), Abu Obeidah Muhammad al-Jamasi (Politburo), Issam al-Daalis (Politburo), Ahmed Omar Al-Hatta ('senior leader'), Bahjat Abu Sultan (verantwoordelijk voor Hamas' interne veiligheidsapparaat)

Update 07:34 - Elders in de regio is het ook niet bepaald stil. Trumps aanvallen op de Houthi's gaan onverminderd door (en droegen mogelijk bij aan de Israëlische keuze tot hervatting) en volgens Saoedische bronnen is daarbij nu ook een Iraans _Signal Intelligence_-schip tot zinken gebracht, al wordt die claim elders weer weerlegd. Tegelijkertijd laat Turkije weten het nieuwe Syrische regime van een conventionele krijgsmacht te gaan voorzien in de vorm van "fighter jets, air defense systems, and armored vehicles". Ook maakt de EU 5,8 MILJARD euro over naar het nieuwe Syrië.

Update 07:42 - Verwacht gezien de zwaarte van de aanvallen vandaag helaas meer van dit soort beelden: dode kinderen en babies.

Update 07:49 - Bevrijde gijzelaar Noa Argamani twitterde deze ochtend een gebroken hart, wetende dat de terugkeer van haar geliefde door dit offensief onwaarschijnlijk is.

Update 07:53 - Hamas stelt het Gazaanse dodental nu bij naar 356, en spreekt naar goed gebruikt enkel van burgerslachtoffers.

Update 07:55 - De IDF deelt na de eerste foto's nu ook een eerste video van war triade de stafchef, Shin Bet-chef en luchtmachtchef in de operations room.

Update 08:15 - De IDF waarschuwt Gazanen langs elke Gazaanse buitengrens in het Arabisch landinwaarts te trekken, mogelijk wijst dit op een uitbreiding naar een hernieuwd grondoffensief.

Update 08:34 - Israël noemt de operatie "Strength and Sword". Soort Schild & Vrienden!

Update 08:51 - Na Noa Argamani (update 07:49) nu ook meer substantiële kritiek van families van gijzelaars die nog altijd in Gaza zijn. "“Netanyahu is again working for the elimination and murder of the hostages, including my son, to preserve his leadership, and is building another element that will protect his survival,” charges Yehuda Cohen, father of captive soldier Nimrod Cohen, according to Ynet. (...) “Today, I am more worried than ever,” he says. “I thought my son was going free in a week. They told me a delegation was sent [for negotiations]. What is its mandate? I’ve already said this delegation is worthless. People were angry at me when I said it. Turns out I was right.”"