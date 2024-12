Hadden we even gemist want we waren Sinterklaasgedichten aan het schrijven, uiteraard in een aparte ruimte, gescheiden van onze vrouwen, anders is het zo goed als onmogelijk om niet de hele tijd zo, hoppateee, honk-honk, in hun borsten te knijpen. Boys will be boys, hè! Vraag dat maar aan de mensen van de taliban GroenLinks Amstelveen. Zwembaden trekken nu eenmaal minderjarig tuig dat voor het uitgroeit tot meerderjarig tuig nog wat baantjes trekt en meisjes lastigvalt of aanrandt of verkracht, zelfs in Veentje, en dat vinden de Groenen maar niks. Tegelijkertijd zien ze ook wel dat de gemiddelde bikini tegenwoordig minstens even geil is als een kort rokje en bovendien willen ze 'niet-Westerse vrouwen tegemoet komen', dus kwamen ze met een motie op de proppen om zwembadapartheid in te voeren. Uitstekende reflex: de vrouwtjes bedekken, afzonderen, verstoppen als de kereltjes zich misdragen. Helaas werd de vooruitgang een halt toegeroepen door de rest van de raad en haalde de motie het niet, maar ene Fatumo Farah wilde toch graag nog iets rechtzetten, deze week. "Het uitgangspunt van deze motie is gelijkwaardigheid. Het aanbieden van een aantal zwemuren is een manier om sociale inclusie te bevorderen," zegt ze, want: "Gelijke kansen worden geboden door rekening te houden met verschillende omstandigheden."

Ja, nee, inderdaad, nu je het zegt, goed verhaal.