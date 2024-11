Gewoon, beetje moreel verheven doen, scheelt ook weer denkwerk. Voor: slachtoffers. Tegen: daders. Links: goed. Rechts: fout. Tegen: uitsluiting en discriminatie, dus voor: alle mensen die er op het eerste gezicht uitzien alsof ze uitgesloten en gediscrimineerd worden, hoe middeleeuws hun denkbeelden of asociaal hun gedrag ook. Voor: tegenspraak, maar nu even niet. Tegen: stigmatisering, maar nu even niet, want we zien hier daders aan het werk die verdomd veel weg hebben van witte heteroseksuele cisgender mannen, en we hadden afgesproken dat we tegen daders waren. Bovendien waarschuwen we al járen voor witte suprematie, en witte heteroseksuele cisgender mannen leiden onvermijdelijk tot witte suprematie, dus vandaar. Ho wacht, nu weer helemaal tegen stigmatisering, hier worden hele bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Stop islamofobie! Nou, en voor je het weet heb je Geert Wilders zomaar naar de 37 zetels niet-in-de-kaart-gespeeld, maar gelukkig is de lieve vrede wel bewaard wordt er in onze hoofdstad voor het eerst in tachtig jaar gewelddadig op mensen gejaagd vanwege hun afkomst.

Héél links? Nee, één Tilburger blijft moedig weerstand bieden, vandaag in het AD. Nicky van Wanrooij, onthou die naam. Het is één ding om naar de overkant te roepen dat het allemaal debielen zijn die er niets van hebben begrepen maar het vergt iets meer kloten om den eigen kant de les te lezen.

Als volgt:

"Verbazingwekkend: links Nederland is muisstil over deze Jodenjacht, of vooral geraakt door de provocaties van Maccabi-fans naar ‘onze mensen’, om in de termen van Kamerlid Ismail el Abassi van Denk te spreken."

(...)

"Waarom spreken we ons niet onomwonden uit tegen de Jodenjacht door jongens op scooters? Het is misdadig, zonder verzachtende omstandigheden. Maar als antisemitisme niet vanuit extreemrechts komt, dan lijkt links stil te vallen. Een blinde vlek? Bang om als intolerant gezien te worden? Het kan niet zo zijn dat we onze kleinste minderheid in de kou laten staan."

(...)

"Is links bereid ongemakkelijke gesprekken te voeren over integratievraagstukken waar antisemitisme en intolerantie deel van uitmaken? Of verstoppen we ons achter holle retoriek en wachten we op een volgende confrontatie? Wegkijken werkt evengoed polarisatie in de hand en ondermijnt ons progressieve en rechtsstatelijke verhaal. En dat verhaal is belangrijk in tijden waarin de leider van de grootste coalitiepartij mensen hun paspoort wil afpakken en de staatssecretaris van Participatie en Integratie achteloos roept dat een groot deel van de islamitische jongeren de Nederlandse normen en waarden niet onderschrijft."

"Tegelijkertijd ligt bij dat laatste een zwakke plek op links. Waar rechts een hele bevolkingsgroep schoffeert, lijkt links blind voor de rotte appels. Het verkrampt soms wanneer de islam wordt bekritiseerd, neem de veelal stereotype reacties op Lale Gül en haar romans. Terwijl religie- en integratiekritiek vroeger bij uitstek iets van linkse partijen was."