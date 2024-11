Jongens we stoppen even met het nieuws want het nieuws vergroot de tegenstellingen alleen maar en dit is een tijd voor verbinding en bezinning. We nemen onze rol als bestrijder van polarisatie uiterst serieus dus hebben de hele ochtend het internet afgestruind op zoek naar een prominente moslimmeneer met een boodschap waar wij ons zonder scrupules achter kunnen scharen. Gelukt! Als volgt: mensen die een gedeelte van hun hoofdhaar wegscheren en een gedeelte laten zitten zijn pervers en gestoord en vies en gevaarlijk en harteloos en onoprecht en naar en lelijk en hardvochtig en verdorven en onbeschaamd en hufterig. Dit moet echt meteen verboden worden, en niet alleen voor Achmeds en Mohammeds, maar ook voor Jerry's en Maikels en Rodneys. Gatverdamme! Kijk nou eens in de spiegel. Jullie lijken wel varkens. Wat bezielt jullie?