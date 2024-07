Kijk het zat er natuurlijk een beetje aan te komen dus niemand zal er echt van opkijken maar het is al met al toch een markant moment: voormalig Sociaal-Democratië kent met ingang van de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 geen sociaal-democratische partij meer en derhalve verklaren we de Nederlandse sociaal-democratie: dood. De Amsterdamse fractie van de PvdA is volledig gekannibaliseerd door GroenLinks, en nog vrijwillig ook. Uit een peiling onder eigen leden blijkt dat de hoofdstedelijke PvdA'ers nog liever met de lokale GroenLinksers willen samenwerken dan andersom dus na de volgende verkiezing gaan ze als één fractie verder (er komt nog een ledenreferendum in september, maar het pleit is eigenlijk al beslecht). Brede volksbeweging in je broekje. We willen: neerkijken op het plebs. De notie dat er iets overblijft van de sociaal-democratische grondbeginselen is kinderlief naïef. Een serieuze radicale stroming binnen een partij trekt het hele zooitje naar het extreme, eigenlijk altijd, kijk maar naar de Republikeinen onder Trump.

Laten we wel wezen: deze mensen kloppen zichzelf al decennia op de borst over het bestuurderspartijschap en een aanzienlijk deel van die bestuurders kwam uit de Amsterdamse gelederen. Jammer voor die paar PvdA-leden die niet helemaal van lotje getikt zijn, waaronder Gerdi Verbeet. De rest staat klaarblijkelijk te trappelen om te beginnen. Verwacht de verdere taboeïsering van humor, Turken turven op de redactie van Het Parool, een wekelijkse schedelmeting op de Westermarkt en Sabine Scharwachter als speerpunten.