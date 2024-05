Volgens Timmerfrans gaan PVV, VVD, NSC, BBB en duizenden IND/COA-ambtenaren hun eigen nieuwe asielbeleid saboteren en deze Friese PvdAGL-partijbaron is overtuigd dat er een 'zorgvuldig geregisseerde haatcampagne' tegen zijn club gaande is. In beide gevallen blijft - zoals zo vaak bij complottheorieën - het bewijs achterwege. Wie serieus complotteert doet dat bovendien in kleine kring omdat de kans groot is dat iemand anders z'n mond voorbijpraat. Een fictief voorbeeld van wat een écht complot zou kunnen zijn: een PvdAGroenLinks Klimaatwethouder vindt het jammer dat haar gemeenteraad een plan heeft afgeschoten om 2,5 miljoen zonnepanelen op hun deel van het IJsselmeer te plempen. Daarom benadert ze de Klimaatgedeputeerde van haar provincie die toevallig een partijgenoot is om te bespreken dat plan toch van de grond te krijgen door een ’slimme’ interpretatie van de raadsmotie. En ondertussen gaat ze sowieso door met de ontwikkeling van het project. Mocht een wijsneus vragen gaan stellen dan lakken we dat allemaal weg, probleem opgelost. Kijk, dát zou nou een écht complot zijn! Maar dit is Nederland, daar vinden dergelijke zaken niet plaats. OH WACHT.