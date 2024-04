Tijdens het debat met hem donderdag werd 11 keer From the river (af en toe aangevuld met to the sea) gezegd. Zelf sprak de fractievoorzitter die woorden helemaal niet uit. Sterker, hij was er niet eens over begonnen. Desgevraagd hield de voorman het bij ‘de leus die ik niet meer van dit parlement mag uitspreken’. Ook werd hem verzocht of hij zijn achterban wil oproepen de kreet niet te gebruiken en sowieso 2 minuten stil te zijn tijdens Dodenherdenking. Qua die achterban: 2,4 procent van de kiezers stemde op 22 november vorig jaar op zijn partij, die 246.765 geldige stemmen leverden hem 3 zetels op. Zijn club heeft 3594 leden. Ook werd de politicus gevraagd of hij de afgelopen week naar de serie De Joodse Raad had gekeken. “Nog niet”, luidde het antwoord. Hem werd verzocht dat alsnog te doen “Wellicht draagt dat bij aan het gevoel van urgentie dat nodig is voor een aparte aanpak van antisemitisme” (WTF zeg, is die serie heiligverklaard of zo? Sinds wanneer worden er in de Tweede Kamer debatten gevoerd en beleid gemaakt op basis van een tv-reeks). Het debat kende spreektijden van 7 minuten per fractie. Maar door al die interrupties kon DENK-fractievoorzitter Stephan van Baarle pas na 49 minuten het katheder verlaten.

Twee sprekers eerder was de leider van de met 25 zetels tweede partij van het land aan de beurt. Als de huidige formatie onverhoopt mislukt is het aan hem om te kijken of onder zijn leiding een nieuwe regering kan worden gevormd. Hij heeft een achterban die bestaat uit 15,8 procent van de kiezers: 1.643.073 mensen stemden op zijn fusiepartij die in totaal 84.000 leden heeft. Op zijn recente congres werd in het Europees verkiezingsprogramma vastgelegd dat Israël een Apartheidsstaat is en sprak de partijleider een boycot over het land uit omdat volgens hem kinderen in Gaza door Israël 'doelbewust uitgehongerd' worden. Een congresmotie die uitsprak dat zionisme een racistische ideologie is, werd (na een tumultueuze discussie waarbij een indiener de vrouwelijke congresvoorzitter te lijf ging) met 60 procent ternauwernood verworpen.

De maanden daarvoor bestempelde een prominent Kamerlid uit zijn fractie de Israëlische president met het historisch beladen ongewenst, blies Julia Matser in de Provinciale Staten van Utrecht op haar genocidale hondenfluitje, maakte het land kennis met het fenomeen Sabine Scharwachter en riep de Gelderse PvdAGroenLinkser Paul Smits op tot Intifada. Enfin, Frans Timmermans hield het donderdag keurig binnen zijn spreektijd, kreeg 0 (schrijve: nul) interrupties en stiefelde daarna tevreden terug naar zijn zetel.

Dat de Kamer een klein uur uittrok voor Van Baarle van het splinterpartijtje DENK maar Timmermans met rust liet, deugt van geen kant. Wie beweert een serieus debat over antisemitisme in Nederland te willen voeren maar PvdAGroenLinks - waarbinnen de Jodenhaat inmiddels geïnstitutionaliseerd is – ontziet, mist geloofwaardigheid.