DENK is een meesterwerk. Alles wat vervelend is aan links en alles wat vervelend is aan rechts samengebald in een driemansfractie die op papier onuitstaanbaar is maar in de praktijk hartstikke vermakelijk. De lange arm van Erdogan met die aandoenlijk korte beentjes van Van Baarle eronder. Drie mannen die ook samen een beddenwinkel hadden kunnen runnen maar in plaats daarvan het volk vertegenwoordigen verenigen. Het enige wat ons in dit land nog bindt is een gedeelde antipathie jegens DENK. Niemand vindt DENK leuk en juist dat moeten we koesteren. Het enige dat tussen ons en een burgeroorlog staat is Stephan van Baarle. Take a bow, strijder. Blijf je opwinden, koester die kinderlijke verontwaardiging. Verander nooit, je bent precies goed zoals je bent. We kunnen en willen niet meer zonder je. Dankjewel.