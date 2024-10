We nemen u mee naar het internet: meer dan 7 miljoen (!) weergaven voor bovenstaande foto van de cuckstoel op het edele platform X. Moeten we niet teveel uitleggen maar in de 'politieke betekenis' is 'cuck' een denigrerend woordje voor zwakkeling, vaak een of andere linkse progressieveling, en dat wordt dan uitgesproken door figuren als Thierry Baudet en Andrew Tate - rechtsdragende lui die menen dat ze keihard en extreem viriel zijn, maar thuis weer hun slappe piemeltje door de hand rollen als ze hun eigen mannelijkheid halen uit dure abonnementen op ingewikkelde hentai. Dit is echter Twitter en Twitterhumor is per definitie a-politiek, zo leerde Spartacus ons, en dat geloven we, want zijn stoel op GSHQ is ook de cuckstoel. Enfin, laat u niks wijsmaken. Twitter / X is niet dood, mensen. Het is springlevend. Proost.