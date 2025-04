Een fantastische dag voor de ruimtevaart vandaag! Een 'all-female crew' (was niet voor het eerst) ging met een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair en Amazon-baas Jeff Bezos, een stukje de ruimte in (handig plaatje na de klik). En de crew bestond niet uit louter goed getrainde astronauten (een heel slimme, leuke, ondernemende luchtvaartingenieur ging wel mee en een onderzoeker in de bio-astronautiek(?)), nee nee, onder anderen zangeres Katy Perry en CBS-presentatrice Gayle King wilden in de ruimte de ster uithangen. Ook mee: de verloofde van Bezos Lauren Sánchez. Kans dat er iets mis zou gaan was dus 0 (nul) want waarschijnlijk is er wel 100 keer gecheckt of alles veilig was. Tenzij Bezos van het aanstaande huwelijk met zijn snoezige Lauren verlost wilde worden natuurlijk, om geld te besparen bijvoorbeeld. Nou goed, dat is dus niet het geval, hij is écht verliefd en alles is goed en veilig verlopen. Katy Perry heeft zelfs gezongen toen de dames 4 minuten lang gewichtloos in de ruimte rondzweefden. Haar astromaatjes meldden dat ze 'What a wonderful world' van Louis Armstrong inzette! Prachtig nummer, zelfs als het door Katy Perry wordt uitgevoerd. Na het liedje keerden ze weer terug richting aarde om in hun capsule een 'touchdown' te maken op Texaanse bodem. En wie nu denkt dat dit alleen voor de groten der aarde is weggelegd, voor popsterren, tv-mensen, meesterbreinen, vriendinnen van Bezos en mensen met heel veel centjes: dat klopt. Een stoel reserveren alleen al kost namelijk 150.000 dollar. En daarna moet je nog veel meer betalen, maar hoeveel precies is niet bekend. Oprah kan het vast betalen, maar die durfde waarschijnlijk niet.

Hieronder de beelden en plaatjes van hoe de dames de capsule verlieten. Met dit kleine stapje voor de mens komen we gewoon wéér dichterbij het eindspel in de ruimte: Star Wars tussen Bezos, Musk en Branson. Zin in!