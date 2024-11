Nieuwe dag, nieuw opiniestuk over de mislukte integratie van den autochtone Nederlander, ditmaal in de Volkskrant, waar een 'senior onderzoeker effectief discriminatie aanpakken' mag laten zien hoe dat in de praktijk nou werkt, effectief discriminatie aanpakken. Heel belangrijk werk, blijkt meteen uit de intro: "Als we echte integratie willen, waarbij mensen gelijkwaardig en respectvol samenleven met mensen met verschillende achtergronden, dan moeten we discriminatie en racisme steviger aanpakken." Ja, want laten we alsjeblieft niet vergeten dat we eerder deze maand een best extreem voorbeeld van discriminatie in onze hoofdstad hadden, te weten een georganiseerde en grotendeels geslaagde Jodenkopschopperij. En ja goed, de daders waren niet per se witte Nederlanders, maar dat mag de pret niet drukken, auteur zat helemaal in een flow, niet kniesoren nou. Geen idee waarom deze mejuffrouw discriminatie door medemensen van Islamitische pluimage niet wil aanpakken, misschien is ze van mening dat het bij hen in het DNA zit? "Racistische opmerkingen op verjaardagsfeestjes van witte mensen zijn ook niet uitzonderlijk," lezen we voorts. Ja theemuts, racistische opmerkingen van niet-witte mensen trouwens ook, maar misschien sla je die verjaardagen met je gepriviligeerde bakkes toevallig net over allemaal. Oeps, foutje! Kan gebeuren.

Even serieus. 18 dagen geleden nog maar. Hoe zijn we hier nou weer beland?