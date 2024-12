Jongens, de Telegraaf heeft nieuws. De mensen die in appgroepen overlegden over Jodenjacht en vervolgens op Jodenjacht gingen en ook daadwerkelijk Joden in elkaar schopten maakten zich daarbij schuldig aan antisemitisme, bevestigt nu ook het OM. Dit verandert: alles. Hierna willen we graag weten hoe de Shoah zich verhield tot antisemitisme, of er een verband was tussen de Jim Crow-wetten en racisme en of er bij het gouden Ajax van de jaren zeventig sprake was van aanvallend voetbal.

Kan iemand dit in godsnaam duiden?