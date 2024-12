Kent u, of bent u... een NN-vrouw met roze oorwarmers?

Goedemorgen Umma! Tfoe, tsjonge, nou nou. Jullie hebben het weer eens naarstig laten afweten, met joellie omerta. Want helemaal niemand uit de geblurde politiebeelden van de voetbal-rellen rond Ajax -Maccabi Jodenjacht in de Jodenhoofdstad van Nederland heeft zich gemeld op de pliesieburo's van Mokum. Daarom kwam Opsporing Verzocht (NPO) gisteravond met ongeblurde beelden van lieden die zich nog even moeten melden bij De Autoriteiten. Waaronder dus die meisje met die roze oorwarmers. Soort van schilderij van Vermeer, maar dan integratie anno 2024. "Ze trok iemand met een shawl naar de grond, en anderen konden hem toen schoppen" Iemand NAW van deze dame? Bij de VPRO zoeken ze nog iemand om Jiskefet-satire te duiden. Alvast bedankt!