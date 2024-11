Er zit wat schot in het vervolgen van de daders van de Jodenjacht het geweld rond Ajax-Maccabi want over twee weken worden de eerste verdachten voor de rechter gebracht. Het gaat om zeven mannen, die in de samenvatting van het AD, afkomstig zijn uit Marokko "allerlei hoeken van het land". Nou valt het met die hoeken wel mee, vier van de zeven verdachten komen uit (de omgeving van) Amsterdam, twee anderen ook uit de Randstad en de zevende uit Eindhoven, maar hee, als wij ergens van houden dan is het van wel taalvernieuwing, dus hierbij wat complimenten in de orde van Wim Daniëls aan het AD. En maar beter ook, straks moet Rennie Rijpma net zoals de hoofdredacteur van dit kabinet druk gaan overleggen met mensen uit allerlei hoeken van het land, die zich gestigmatiseerd voelen. Die ene man uit de Zuidoostelijke hoek is trouwens wel de winnaar, want naast openlijke geweldpleging verdenkt het OM hem ook van "poging doodslag, poging zware mishandeling en openlijke geweldpleging". Bij de rest gaat het voornamelijk om openlijke geweldpleging. De politie heeft nog zeven mannen uit onbekende hoeken van het land herkenbaar in beeld op de site staan. Zoeken kan daarrr.