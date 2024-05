Frans Timmermans was woensdag bij het formatiedebat niet in vorm (als die vorm er al ooit geweest is). Het was een belangrijk debat voor de PvdAGroenLinks-voorman omdat het ook over zijn eigen toekomst ging. De titel oppositieleider heeft hij niet opgeëist weten we nu (als goedmakertje mag hij vandaag bij Buitenhof aanschuiven). Timmermans' interrupties duurden zo ontzettend lang dat er van links tot rechts om gegniffeld werd in de Nationale Vergaderzaal. Verbijstering viel hem ten deel toen hij met een bizarre complottheorie op de proppen kwam, begeleid met de dubieuze uitspraak 'dan houdt het bloed op te stromen in de aderen van de PVV'. Bovenstaande uitwisseling met Pieter Omtzigt werd minder opgemerkt maar is niet onbelangrijk. De NSC-leider herinnerde Timmerfrans aan zijn banden met een voormalig corrupte regeringsleider van zijn politieke kleur die betrokken is bij de moord op een journaliste. De doffe klap die volgde was Timmermans die van zijn morele paard viel. En het is nog maar de vraag of hij het ooit weer kan bestijgen.