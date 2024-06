Dit zijn geen makkelijke tijden om Pieter Omtzigt te zijn, en het is al niet zo makkelijk om Pieter Omtzigt te zijn. In de peilingen wordt NSC keihard afgestraft. Rechtse kiezers vinden hem te slap en terughoudend, centrum en centrum-linkse kiezers vinden dat hij juist te enthousiast in zee gaat met de PVV. Dat laatste klinkt nu ook intern bij NSC door: communicatiewetenschapper (lol) Ronald Voorn laat op LinkedIn weten zich terug te trekken vanwege de invulling van een aantal ministersposten. "De reden hiervoor is dat het gedrag van een aantal kandidaat bewindspersonen in het verleden direct strijdig is met de waarden en het democratisch ethos waar ik voor wil staan," schrijft hij. Voorn was kopstuk bij het wetenschappelijk bureau van NSC en in die hoedanigheid belangrijk voor de ideeënontwikkeling van de partij. Je kunt je afvragen of er straks überhaupt nog wel een partij bestaat om ideeën voor te ontwikkelen.