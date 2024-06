Gidi Markuszower wordt geen minister van asiel en migratie, wederom duiken verhalen op over banden met een Israëlische inlichtingendienst. NRC had het altijd over Mossad, Tom-Jan Meeus – die is tegenwoordig ook Bilderberger dus die zal het wel weten - schrijft dit weekeinde in zijn NRC-nieuwsbrief dat het echter gaat om Shin Beth wat de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst is. Markuszower was in het verleden actief bij de door de Nederlandse overheid erkende beveiligingsorganisatie Bij Leven En Welzijn die zich inzet voor de Joodse gemeenschap in Nederland dus wellicht heeft het daar mee te maken: Shin Beth is verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de beveiliging van de Israëlische ambassade in Den Haag dus er zijn raakvlakken. Het is giswerk, beter dat Markuszower nou eens verheldert (mits de AIVD hem dat verteld heeft) wat er precies aan de hand is. Ministers met banden met buitenlandse inlichtingendiensten zijn hoe dan ook ongewenst. Hoe dat in de Tweede Kamer verder moet, gaan we komende week zien: DENK’er Stephan van Baarle heeft al aangekondigd opheldering te willen. Zonnestraaltje in dezen is dat het hier gaat om vermeende banden met Israël; een trouwe Nederlandse bondgenoot en niet bijvoorbeeld een schurkenstaat als Rusland of een verlicht sultanaat als Turkije. Maar nu zitten we met Marjolein Faber en dat is ogenschijnlijk een raar vrouwtje.

Sommige (oud-) politici zijn nu eenmaal – zonder afbreuk te willen doen aan hun inhoudelijke kwaliteiten - een soort stripfiguren. Kijk naar Alexandra van Huffelen, John Leerdam, Dion Graus en Sigrid Kaag; malle kleding met raar haar, een immer doorratelende praatjesmaker, de ridder met spiegelende glazen en een zelfverzonnen ‘koninklijk’ accent met grote bril op gympjes. Marjolein Faber (vandaag wordt ze 64, gefeliciteerd) past ook in dat rijtje. Een pinnig vrouwtje (ter vergelijk hierboven: de Koning is 1,83 meter lang) dat zich niet al te best kleedt (kijk voor de grap op Twitter waar sommigen haar mee vergelijken: Florrie Rost van Tonningen en Eva Braun. Dit zijn dezelfde types die woedend werden over de Sigrid Kaag is een heks-opmerking) die in Staten, Senaat en Kamer geen blad voor haar mond nam en met enkele affaires achter haar naam.

Dat van die website gebouwd door d'r zoon mag verjaard worden verondersteld maar de Mijn tweet klopt-kwestie gaat in de kern over het verspreiden van nepnieuws en desinformatie. Blijft over die beladen term omvolking waar sommige partijen op rechts maar geen genoeg van lijken te krijgen. Maar net zoals het hebben over cultuur-marxisme en tribunalen leidt dat tot niets. Beter het beestje gewoon bij de naam noemen: de veranderende bevolkingssamenstelling. Nog een funfact over Faber. In haar tijd als Gelders Statenlid beet ze zich als enige vast in de bonnetjesaffaire van een gedeputeerde. Toen die later staatssecretaris werd, kreeg ze alsnog haar gelijk: na koud een maand trad Co Verdaas (PvdA) vanwege zijn gesjoemel af.

Het kabinet Schoof heeft een unieke totstandkoming. Een voor de verandering écht rechts vehikel samengesteld door een groep partijen die weinig onderlinge liefde voor elkaar hebben, straks geleid door een man die op geen enkele kieslijst stond. Maar ook een semi-extraparlementair kabinet met enkele bewindspersonen van buiten en vier partijleiders die allemaal (hup dualisme) in de Kamer zitten. Een ongekend experiment dus met ongewisse afloop maar dat binnenkort wel mooi op het bordes staat. Mét houwdegen Faber dus die straks in Brussel - met goedkeuring van de overige formerende partijen - met veel hoop, lef, trots en een zonnig gemoed het nieuwe Nederlandse asiel- en migratiebeleid mag gaan verkopen.

Maar de weg er naar toe was problematisch. Of het nou om de verkenners, informateurs, de formateur of de samenstelling van de kabinetsploeg gaat; de PVV-inbreng kwam moeizaam tot stand. Geert Wilders heeft zijn personeelsbeleid niet op orde, bovendien kampt hij met lijstuitputting. De angst voor LPF-praktijken en zijn keuze voor een eenmanspartij 22 jaar geleden zijn daar debet aan. Dat is de volgende opdracht voor de partijleider die van ver komt en al veel heeft bereikt: de talentenpool van de PVV op orde krijgen.