Qua transparantie is het wel Nieuwe Bestuurscultuur dat Dilan Yesilgöz vanmorgen voor de camera Marjolein Faber terugbracht tot een levensgroot vraagteken. Of het handig is, is een tweede want het is nu CRISISOVERLEG bijeengeroepen door formateur Richard van Zwol waar Dick Schoof ook bij aanschuift. Enfin, heeft iemand het nummer van Sietse, Rita of desnoods Fred? Voor tijdens het wachten bij De Deur dit verhaal uit de T. vol (zélfs PVV) bRoNnEn: "Een beeld wordt geschetst van Wilders die als ’een parasiet’ in partijgenoten gaat zitten en ze ’leegzuigt’ op het moment dat ze belangrijk voor hem zijn."

Update 16:02 - We hebben Een Draaideur

Update 16:05 - Iedereen binnen, einde Draaideur. Omtzigt draagt een NSC-sweater

Update 16:06 - Qua sweater: NSC heeft géén webshop

Update 16:10 - Beeld van Omtzigts sweater

Update 16:42 - De VVD-nieuwsbrief houdt de moed erin