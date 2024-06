Kent u die mop van die bordesfoto? Die is er nog niet, maar er is al wel gedoe binnen de gelederen van Schoof I. Dilan Yesilgöz, de omstreden VVD-minister van Justitie, heeft zojuist PVV-kandidaat-minister Marjolein Faber 'omstreden' genoemd, en gezegd dat ze zorgen heeft over 'de houding en toon' van mevrouw Faber. Is wel zo, maar 'de houding en toon' van Markuszower waren nou ook niet bepaald stijltje Jeugdjournaal en mevrouw Faber heeft tenminste berhartenswaardige dingen gezegd over kinderen in de politiek. Dat wordt dus weer lekker duiden vandaag. Ruikt de VVD een nieuw Catshuismoment en wil Yesilgöz de coalitie van binnen opblazen en daarna de PVV decimeren? Maakt ze zich echt zorgen om Faber (haha)? Of speelt er iets anders?

UPDATE: Formateur Van Zwol maakt planning gesprekken kandidaten bekend. FABER ONTBREEKT OP LIJST (kan natuurlijk ook zijn omdat het kortdag is)