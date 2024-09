Terwijl Greet zoetjesaan de campagne voor de onvermijdelijke verkiezingen is begonnen en gisteren nog een dualistische tik op de vingers gaf aan Barry Madlener, zou een lofzang op diezelfde Madlener misschien meer op z'n plaats zijn. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is er namelijk wonderwel in geslaagd een verkiezingsbelofte na te komen. Hoera! PVV. MADLENER. LEF. MEER SCHIPHOL.

Wat blijkt: de voorgenomen krimp van Schiphol is van de baan. De topambtenaar die erover ging heeft zich maar ziek gemeld (jankerd!), NRC hartstikke ontevreden, maar de buit is binnen. Willen we meer of minder vluchten? MEER! Wanneer willen we ze? MIDDEN IN DE NACHT! Groene groei in je dromen vriend, wij gaan naar Mallorca. Wat zeg je? Overlast? Voor omwonenden? Tsja. Dan gaan die toch lekker ergens ander wo- oh nee wacht.

Onbekend is of The War on Vlees nu ook wordt teruggedraaid.