Slimme marketingzet van Schiphol, waar binnenkort alleen nog maar principiële vervuilingshaters zoals Dolf Jansen, de vriendin van Dolf Jansen en Hannah Prins komen inchecken: reizigers moeten minder vlees en kaas eten. "Schiphol wil dat 60% van het voedsel dat te koop is op de luchthaven in 2030 plantaardig is. Vlees, zuivel en eieren mogen minder verkocht worden." Geweldig idee. Dit gaat de wereld redden. Gewoon alleen nog maar (nou ja, 'alleen nog maar', 60%, het moet wel een beetje te doen blijven) plantaardige dure troep eten in plaats van reguliere dure troep voordat je het vliegtuig in stapt om ergens anders troep te maken nieuwe indrukken, manieren van leven, mensen ontmoeten, andere verhalen leren en beleven.