Nou kunnen we hier een heel verhaal ophangen over dat het een schande is, dat paarden edele dieren zijn en andere bullshit. Maar we focussen ons liever even op de snackfabrikanten. IS HET NOU EINDELIJK EEN KEER AFGELOPEN met dat GELUL over dat er heus geen PAARD of SLACHTAFVAL in de kroketten, frikandellen en berenlullen zit?! Dat er alleen maar keurig premium vlees in zit, het liefst van linksdraaiendgrasgevoerde Angus-runderen. Kom er nou gewoon voor uit dat het allemaal TROEP is. Tot pap gemaalde varkensballen, kippenkutten, stierenperineums en fijngechopte Ierse anabolenpaarden. Prima.

WIJ ETEN HET TOCH WEL.