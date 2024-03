Het kan ons niet heel veel verrotten want wij kopen ons vlees doorgaans bij de slager, in plaats van ons groen en geel te betalen aan die in plassen water opgediende stukjes verdriet van de supermarkt. Maar goed, de Jumbo stopt nu met vleesaanbiedingen. Zogenaamd omdat ze heel erg bewust zijn, in werkelijkheid natuurlijk omdat ze op vlees dan weer wat meer marge pakken. En die lui van de Volkskrant zijn BLIJ. Ze rijden elkaar op een kar over de redactievloer en gooien plakjes tofu zo als sjoelstenen bij elkaar in de gleuf. 'We Moeten Van Het Vlees Af', dicteerde de krant jaren terug al, en nu hebben ze professor Sojaboon ingehuurd om het karwei af te maken. "Nederlanders eten nog steeds te veel vlees, ziet ook de Jumbo." O wacht wat? "Gemiddeld 38 kilo per jaar per persoon om precies te zijn, ruim boven de 26 kilo die het Voedingscentrum adviseert. Dat heeft niet alleen effect op onze gezondheid, maar de vleesproductie heeft ook negatieve gevolgen voor dier en natuur." Pets pets pets, zo al die keiharde stellingen om uw oren. De Volkskrant belde voor de zekerheid nog even met de extreemlinkse actiegroep Wakker Dier en ook zij gingen direct met de pindakaaspot aan de slag om zoveel dapperheid van de Jumbo. En tringelingeling, deed de kassa.