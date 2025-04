Terwijl ze in Den Haag alleen maar debatteren over lintjes, is in de hoofdstad écht de pleuris uitgebroken. Het college van burgemeester en wethouders heeft beterschap beloofd, dat wel, maar eenmaal gebeurd is gebeurd, terugdraaien kan niet meer en eigenlijk zou er iemand moeten aftreden. Er zijn namelijk bij een fractievoorzittersoverleg in de Amsterdamse gemeenteraad tijdens de Nationale Week Zonder Vlees En Zuivel RUNDVLEESKROKETTEN gegeten. Rundvleeskroketten! Daar zit vlees in! En melk (poeder)! Dat is dus vlees én zuivel, juist in de Nationale Week Zónder Vlees En Zuivel. Dat kan natuurlijk niet. Dan is de Nationale Week Zonder Vlees En Zuivel de Nationale Week Zonder Vlees En Zuivel niet meer. Een eeuwenoude traditie wordt kapotgemaakt, alleen maar omdat fractievoorzitters zin hebben in een kroketje (over tradities gesproken: altijd even dit interview met Theo Hiddema lezen als het over kroketten gaat, red.). Hoe durven ze. De Partij voor de Dieren, hoeder van ons erfgoed, is niet geamuseerd. Wethouders "Van Buren en Pels laten weten dat de catering bij bijvoorbeeld het overleg van de fractievoorzitters van de politieke partijen niet door de bedrijfskantine wordt verzorgd. "Er wordt op aanvraag met vlees en vis geserveerd om keuzevrijheid te behouden." Toch vinden ze 'achteraf gezien' wel dat ze op het bestaan van de week hadden kunnen wijzen." Achteraf is het mooi wonen wethouders Van Buren en Pels. Graag een spoeddebat. Met kroketten.