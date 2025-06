5 flessen witte wijn, 1 fles Belvedere wodka, 1 fles Zubrówka wodka, 2 flessen cava, 1 fles Sonnema Berenburg, 1 fles Hartevelt jonge jenever, 18 blikes Lipton Ice tea green, 1 fles Jägermeister, 11 flessen cola / cola zero, circa 2 kratten bier en 12 flessen Spa met prik. Ziedaar de inhoud van de koelkast op het hoofdkwartier van volledig normaal functionerende personen. Bij supermarktboer Frits van Eerd echter lag er € 445.000 in de koelkast. Volgens de officier van justitie liet Van Eerd zich fêteren en omkopen door Theo E., een voormalig motorcrosser die in het verleden werd veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld. De officier acht omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte bewezen en eist tegen Jumbo-boer Van Eerd TWEE JAAR vakkenvullen in de gevangeniswinkel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Nu alleen nog een gevangenisstraf voor Frank Lammers!