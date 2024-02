Weet u nog vorige maand toen u opeens overal dingen las over winkeldiefstal? Het was winkeldiefstal dit, winkeldiefstal dat, winkeldiefstal zus en winkeldiefstal zo. En kijk nou eens. Een maandje later komt JUMBO met een persbericht over extra maatregelen tegen winkeldiefstal. En wat staat er onderin? "Veel verwacht Jumbo van de test met nieuwe software die met behulp van AI afwijkend gedrag van klanten in de winkel moet gaan herkennen." Maar natuurlijk. Wat kan er fout gaan. Dat wordt natuurlijk helemaal geen discriminerende, privacyschendende AI uit DE HEL. Wij hebben nog een tip voor Jumbo: gewoon winkeldieven proberen te herkennen aan het feit dat ze niet betalen voor hun boodschappen. En minder geld uitgeven aan criminele CEO's, reclames met Frank Lammers en meer aan beveiligers en caissières. EN DAT VOOR DIE PRIVACY.