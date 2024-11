"Het geweld tegen Israëlische supporters in Amsterdam toont volgens minister Van Weel (Justitie en Veiligheid) de noodzaak aan om de politie ruimere bevoegdheden te geven om mee te kunnen kijken in onlinechatgroepen." Hing al even boven de markt maar: nou néé Van Weel. Dat gaan we dus niet doen, deze dystopische Black Mirror-crack. De politie mag het lekker blijven proberen in hun eigen appgroepjes. Als je politiemannetjes wat harder laat optreden en ze relschoppers wat kordater aanpakken blijven die lui de volgende keer ook wel thuis. Preventief een fundamenteel mensenrecht (privacy) slopen: nope nope nope. Van Weel: "Je maakt natuurlijk tot op zekere hoogte inbreuk op de privacy van mensen, dus wat we ook zullen moeten regelen is dat daar een goede toezichtsrol op zit." Tot op zekere hoogte: maat, je kruipt met je snuit IN appgroepen. En juist in die 'toezichtsrol' of in het toewijzen van een toezichtsrol vertrouwen we de overheid niet, en dit kabinet al helemáál niet. Dit gaat echt op heel veel vlakken mis: privacy, communicatievrijheid, misbruik van de 'toezichtsrol', machtsmisbruik, juridisch, risico op lekken, risico op censuur, risico op verkeerde interpretatie (een halfje wit graag!), enzovoorts. Gewoon NIET. DOEN. 1984 was geen handleiding!