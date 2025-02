Minister Faber en ik hebben besloten dat drie extremistische sprekers die in Utrecht zouden optreden, niet welkom zijn in Nederland. Voor haatzaaierij en het vergoeilijken van geweld is absoluut geen plek in Nederland.

Flinke tik voor de vrijheid van religie in Nederlandje. Ministers David van Weel en Marjolein Faber twitteren (beiden in eigen stijl) zojuist dat Ali Hammuda, Abu Bakr Zoud en Mohammed Hijab (de achternaam, niet het kledingstuk) NICHT ERWÜNSCHT zijn in Nederland. Je mag dus niet eens meer zeggen dat er op het Nova-festival in Israël niemand is afgeslacht, je kanker aan je anus krijgt van homoseksualiteit en/of seks met jonge meisjes is toegestaan, zolang ze maar brede heupen en grote tieten hebben. Misschien kan de Ramadan Expo 2025 in Utrecht de Meiden van Halal of een andere leuke vervangende act bellen.

UPDATE: Man (20) aangehouden in Rotterdam op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie, zou jihadistisch gedachtegoed hebben verheerlijkt