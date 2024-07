Gebeurt volgens de Jumbo bijna nooit meer, behalve als het wel gebeurt: knakkers die complete mandjes """vergeten""" omdat ze te schraal of onopgevoed zijn om netjes te betalen. Zoals bij de Jumbo in Zelhem, waar ze er nu echt schoon genoeg van hebben, en de beelden gewoon maar meteen op internet smijten. Heeft in casu weinig te maken met armoei, want de drie vetschuren hebben een joekel van een proletenbbq op poten gezet. En wat voor een, want we zien in de mand onder meer van die extreem gore barbecueworst die is gemaakt van gesmolten plastic en een razende hoeveelheid E-nummers en hulpstoffen. Waar is de waardigheid boys?! Dit kleine groepje steeldieven verpest het weer eens voor de rest, want straks staat Marieke bij ons weer de complete boodschappentas door te zagen met haar 'steekproef'. Enfin, die dikke op de pic hieronder heeft weer lekker kunnen vreten. Gaan jullie nog betalen, makkers?