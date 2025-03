Toegegeven: we hebben het stuk over 'plantaardig printvlees' voor € 9 per ons niet eens gelezen, wéér een breuklijn in onze samenleving en er is al genoeg doffe ellende, en voor je het weet pikt Timmerfrans het op en moet je het gezeik weer een jaar aanhoren. Vegetarisme is een minder-gewelddadige variant van geloof: het kan nooit eens met stille trom, maar moet altijd met bombarie. "IK BEN...!" Mens in godsnaam doe het, maar val de vrije rest niet lastig met je vingerwapperende gepiep, en kom maar eens terug als je de weeïge sojasmaak uit je bietenmiet hebt gefilterd. Een mooie man zei ooit: "To me, life without veal stock, pork fat, sausage, organ meat, demi-glace, or even stinky cheese is a life not worth living. Vegetarians are the enemy of everything good and decent in the human spirit, and an affront to all I stand for, the pure enjoyment of food." Maar Anthony Bourdain is dood, hij hing zichzelf op, mogelijk omdat hij wist wat er ging komen. De Nationale Week Zonder Vlees (en zuivel).