Nog steeds bitterballen, kroketten, bamischijven en mexicano's op de evenementen hoor. Maar dan wel zonder vlees. "De onderwijsinstelling nam dit besluit na een voorstel van Regisseur Duurzaamheid Wenda Hans. (...) De nieuwe regels gaan officieel vanaf 2025 in, maar Karin Jansen, als directeur van de Dienst Marketing & Communicatie verantwoordelijk voor ‘corporate events’ op Saxion, gaat ze al na de zomer in de praktijk brengen."

Dan denkt u natuurlijk, die Regisseurs Duurzaamheid en communicatiedirecteurs zijn helemaal nérgens goed voor ga eens onderwijs aanbieden. Maar denk maar niet dat Saxions evenementen zonder Regisseurs Duurzaamheid en communicatiedirecteur voortaan vleesvrij zouden zijn.

Verder zegt Karin Jansen - een boomer - over de kwestie: "We moeten goed uitleggen waarom we dit doen, maar ik verwacht eerlijk gezegd helemaal geen ophef. Ik denk eerder dat het een boomer-kwestie is. Ik denk dat jongeren, die zuinig zijn op natuur en klimaat, heel goed begrijpen waarom we dit doen."