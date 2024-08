Ja ja. We hebben uw linktip gekregen. En uw mail. En uw Facebook-message. En uw DM op Insta. En op Twitter. En op Tiktok. En op Whatsapp. En wij zeggen hier altijd: wij zijn de redactie van GeenStijl, wij zijn onafhankelijk, wij bepalen wat er op GeenStijl komt. Wij laten onze oren niet hangen naar een stel schreeuwlelijken dat per se wil horen dat het HYPOCRIET is dat Dolf Jansen de hele dag de linkse rakker uithangt en ook de hele dag filmpjes plaatst over zijn reisje naar Indonesië. Wij zijn sterker dan dat. Want het is allemaal al gezegd. Het is allemaal al bediscussieerd. Maar hee. Wij zijn ook maar mensen hè. Wij willen ook gewoon DOORRR. Dus okee. U uw zin. Na de breek. Allemaal filmpjes. Van Dolf Jansen. In Indonesië.