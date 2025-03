Wij gingen er altijd van uit dat bloemen spontaan het leven lieten zodra Dolf Jansen in de buurt kwam. Dat blijkt niet zo te zijn. Dolfje vloedgolfje was zelfs door museum NEMO in Amsterdam gevraagd om morgen een speciale NEMO-tulp te dopen ter ere van het Tulp Festival Amsterdam. Dat wilde de biologisch afbreekbare VARA-cabaretier wel doen, tot hij werd geconfronteerd met het persbericht over de door hemzelf toegezegde schnabbel: "Donderdag 27 maart wordt ter gelegenheid van de opening van het Tulp Festival Amsterdam, de NEMO-tulp onthuld en officieel gedoopt. Cabaretier en winnaar van de Groeneveldprijs 2025 Dolf Jansen zal de doop verrichten. Het jaarlijkse Tulp Festival geeft in april het 750-jarig bestaan van Amsterdam een extra feestelijk tintje met honderdduizenden kleurrijke tulpen langs straten, op bruggen, in winkelcentra en openbare tuinen dwars door de hele stad."

U zult misschien denken dat Dolf Jansen niets dan warme gevoelens koestert voor tulpen en bollen, zijn voorkomen doet immers sterk doet denken aan het resultaat van 61 hongerwinters, maar niets blijkt minder waar. Jansen bedacht zich NET IETS TE LAAT dat hij eigenlijk TEGEN het kweken van tulpen is, omdat dit gebeurt in energievretende kassen waar volop met bestrijdingsmiddelen gespoten wordt. De last-minute ideologische bezwaren werden vervolgens middels een foto van een Word-document op Instagram gekwakt, iets waar de organisator van het tulpenfestijn pas achter kwam na een belletje door de Telegraaf (of er is weer ergens een communicatieprofessional zich op de dijen aan het slaan na een geslaagde 1 april grap). LEKKER GEWERKT ALLEMAAL.