Omtzigtman vroeg zich vorige week af hoe en wanneer Mark Rutte besloot NAVO-chef te willen worden. Rutte reageert vandaag en dan altijd goed lezen wat er staat. Begin 2023 is hij naar eigen zeggen voor het laatst gevraagd om NAVO SG te worden. Dat was dan waarschijnlijk vlak voor of na dit gênante moment met die telefoon bij Joe Biden in het Oval Office. In september - dus 2 maanden na de val van het laatste kabinet Rutte en zijn epifaan moment waarin hij besloot geen lijsttrekker te worden - gaf hij opdracht 'via ambtelijk diplomatiek contact te melden dat hij desgevraagd beschikbaar zou zijn' waarop waarschijnlijk sleepy old Joe vanuit Den Haag wakker werd gebeld. Op zaterdag 28 oktober mocht de rest van Nederland het weten met het Ruttiaanse: "Als het mijn kant op rolt: misschien ja." Bonus: Donald Trump is ook gek op Rutte. Weet u dat ook weer.

P.s. Allerlaatste debat met Rutte vanaf 17.00 hier