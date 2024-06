LOL! Omtzigtman feliciteert Mark Rutte met zijn functie elders, een dag later gooit hij er toch nog maar ff een setje Kamervragen achteraan. De inmiddels NSC'er vermoedde in het voorjaar van 2022 al dat Rutte in de race was. Want waarom bracht Rutte anders eind 2021 bezoeken aan onder meer Noord-Macedonië? Rutte ontkende destijds met de opmerking 'dat ik niet beschikbaar ben voor de functie van SG van de NAVO'. Maar wanneer werd Rutte dan wel tot beschikbaargemaakte, dat kan hij nu toch wel onthullen? En gaarne beantwoorden vóór de Europese Top (mind you; die is volgende week donderdag en vrijdag)! Met de groetjes van Pieter.