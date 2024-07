Debatteren over hoofddoeken is een sleetse herhaling van zetten (net zoals krijsen als een viswijf over Zwarte Piet, looking at you Laurens Dassen). Alle argumenten zijn al eens gewisseld en hoe de verhoudingen in de Tweede Kamer liggen weet een kind (wie echter uit een ei komt, wende zich voor een sessie inhoudelijke standpuntbepaling tot de Grote Drie Mosterd, Gül en Halsema of de zuiderbuurvrouwen Kanko & Safai). Daarom was het zo knap dat D66-leider Rob Jetten tijdens het debat over de regeringsverklaring niet één maar tweemaal een nieuwe draai aan de vermolmde discussie wist te geven. Dat hij daar twee vrouwelijke PvdAGroenLinks-politici voor gebruikte, maakte het alleen maar bewonderenswaardiger. Frans Timmermans had het nakijken.

Aanleiding voor een en ander waren verschillende uitspraken en tweets van Marjolein Faber en Fleur Agema. Faber had gezegd dat ze weinig met hoofddoeken heeft en nog iets geretweet (!) over Esmah Lahlah, Agema had tijdens haar hoorzitting al Femke Halsema geciteerd over hoofddoeken en bij die gelegenheid ook gezegd dat ze niets tegen hoofddoekjes in de zorg heeft. Het had allemaal weinig om het lijf wat de exercitie van Jetten alleen maar bewonderenswaardiger maakt.

De heilige hoofddoek (eerder een soort muts, zelf noemt ze het een hijab) van Lahlah bleek donderdag niet bestand tegen de begerige blikken van de D66’er. Zelf beschikt hij niet meer over tot sluiergemaakten. Jetten had kort na zijn aantreden met de enige van de D66-fractie korte metten gemaakt. Fonda Sahla – zus van de veroordeelde Hofstadgroepterroriste Soumaya – was niet het scherpste mes in de besteklade en daarom samen met Glittertje op een onverkiesbare plaats gezet.

Bij gebrek aan moslima’s in eigen fractie wierp hij dus Lahlah als een stuk rood halalvlees met mutsje de politieke arena in. Dat werd een kostelijk spektakel; de blik in de ogen van Lahlah gelijk een konijn in de koplampen als ze doorheeft waar Jetten mee bezig is onbetaalbaar. Dat hij later die dag Dick Schoof ook nog tot een schorsing wist te dwingen over De Tweet van Agema (wat was ze denkende, waarom niet ff laten versturen door iemand uit je 37-koppige fractie?) was historisch. De facto de eerste kabinetscrisis voor Schoof en dat nota bene tijdens zijn regeringsverklaring.

Daarmee had Jetten – met 16 zetels minder - Frans Timmermans effectief op een zijspoor gezet. Niemand had het meer over de moties van wantrouwen van de getormenteerde PvdAGroenLinks-leider (waar hij zo later bleek niets eens de volledige oppositie achter wist te krijgen, ook waren er bij de hoofdelijke stemming geen NSC-dissidenten te bespeuren). Sterker: Jetten had goede sier weten te maken door Lahlah en La Halsema te instrumentaliseren voor eigen gewin. Het was fascinerend, smullen en van een ongekende maar onweerstaanbare wreedheid.

Wellicht is dat de reden dat zijn interventie nergens op de D66-socials is terug te vinden, bij PvdAGroenLinks hebben ze hem er ook maar afgeknipt. Jammer hoor.