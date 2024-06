Richard de Mos wil vanaf nu ‘verzoenende woorden spreken’. Hij heeft geen last van rancune, boosheid en wil vooruit. Vooruit met zijn privéleven en dat in de politiek. “We willen het negatieve loslaten”, zegt hij gisteren bij Omroep West waar hij is aangeschoven met strijdmakker Rachid Guernaoui. Al kondigt die laatste aan serieus te overwegen nog in cassatie te gaan tegen de uitspraak . De Mos is daar dus minder happig op, al laat hij zich ontvallen komende week nog een afspraak met zijn raadsman Peter Plasman over de kwestie te hebben. Maar die agenda van hoop en optimisme van De Mos is grootmoedig voor iemand die de afgelopen vijf jaar het leven op groteske wijze zuur is gemaakt door het Openbaar Ministerie (OM).

Van de oorspronkelijke tenlasteleggingen bleef op enkele kleine gevallen van het lekken van Collegebesluiten aan pers en een donateur niets over. Maar de vermeende corruptie, omkoping en het lidmaatschap van niet één maar twee criminele organisaties; werkelijk niets van het bombardement aan aantijgingen van het OM hield in eerste en tweede aanleg stand bij de rechter.

Terwijl het OM voor het hoger beroep tier 1 crimefighter Koos Plooij naar voren schoof. Bekend van zaken tegen en onderzoeken naar Mink Kok, Volkert van der Graaf, Sam Klepper, Cor van Hout, Willem Holleeder, de Hofstadgroep, Ridouan Taghi en nu dus... Richard de Mos. Overduidelijk waren de magistraten niet helemaal zeker van hun zaak, reden juist dit OM-kanon naar voren te schuiven. Vrijwel tegelijkertijd zei kersvers OM-topman Rinus Otte dat De Mos en Guernaoui wat hem betreft niet hadden hoeven opstappen. Het duo was slechts verdachte en dus onschuldig tot anders bewezen, nietwaar?

Toneelspel van Otte die natuurlijk ook wel weet dat het niet zo werkt in de politiek. Twijfel - zo niet rot - tot aan de top dus over het welslagen en de noodzakelijkheid van de zaak. Over politiek gesproken. Scheidend minister van Justitie Dilan Yesilgöz heeft meermaals gezegd zich niet in de affaire te willen mengen. Het inzetten van haar aanwijzingsbevoegdheid in de zaak zou qua politieke inmenging een onwenselijk precedent hebben geschapen, is haar gedachtengang.

Daar is wat voor te zeggen maar daardoor heeft het OM zich wel kunnen gedragen als een staat binnen de staat. Vijf jaar lang gijzelde het de stad Den Haag en politieke processen zoals verkiezingen en collegevorming. Zelfs burgemeester Jan van Zanen was er wel klaar mee maar het OM hield de poot stijf. Met als resultaat dat de Residentie nu wordt bestuurd door een extreemlinks From the river to the sea-roepend college waar niemand om heeft gevraagd.

De Mos schoof gisteren ook aan bij Vandaag Inside waar tevens de woest bejaste Job Knoester te gast was. De advocaat was in een eerdere fase van het proces raadsman van Guernaoui. Zijn vermoeden is dat het OM al snel doorhad dat hun zaak op niets gestoeld was. Maar ja, toen waren er al invallen op het stadhuis en bij de hoofdpersonen thuis geweest. Om gezichtsverlies te voorkomen ging het OM dus door, dat er gedurende dat proces levens kapotgemaakt werden nam het op de koop toe. Het OM is in deze zaak dus een ontembaar beest gebleken. Sterker, de dompteur waagde zich niet eens in de kooi.

Over ruim een week treedt een nieuw kabinet aan. Het trio dat gaat over het OM en democratische processen bestaat uit David van Weel (VVD) als minister van Justitie, staatssecretaris voor Rechtsbescherming Teun Struycken (NSC) en op Binnenlandse Zaken minister Judith Uitermark (NSC). NSC'ers hebben de mond vol met rechtstatelijkheid zoals u weet. Die rechtstatelijkheid heeft het OM overduidelijk geschonden en dat mag niet ongestraft blijven. Het zou Yesilgöz sieren als ze vanuit haar nieuwe rol in de Tweede Kamer daar een steentje aan bijdraagt. De Mos, Guernaoui en hun medeverdachten werden mede onder haar bewind stelselmatig kapotgemaakt, de stad Den Haag door het OM gegijzeld. Dat is onacceptabel, er zullen nu koppen moeten rollen. Of zoals de VVD-leidster altijd zo mooi zegt: KEIHARD AANPAKKEN!