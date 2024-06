En dan nu naar Den Haag voor toch wel een vrij spannend momentje in het hele trias politica gebeuren. Het Gerechtshof doet vandaag uitspraak in de strafzaak tegen Richard de Mos, Rachid Guernaoui en een hoop anderen. Het OM eiste eerder al fikse straffen vanwege omkoping en zelfs het vormen een criminele organisatie, maar de rechter sprak De Mos keihard en ondubbelzinnig vrij. Daarmee stond het OM in zijn hemd, en daarna ging het OM in beroep. En nu gaan we horen wat het wordt: weer vrijspraak voor De Mos (en daarmee een veroordeling van het OM en serieus probleem voor de rechtsstaat)? Of mag je in dit land niet eens meer geld ontvangen van bevriende ondernemers die toevallig baat hebben bij jouw beleid (zie ook: Vrijheid en Democratie, Volkspartij voor)? LIVESTREAM.

UPDATE: Hof spreekt iedereen vrij van omkoping, maar veroordeelt De Mos en Guernaoui wel voor schenden geheimhoudingsplicht

UPDATE: Ook weer harde tikken voor het OM van het Hof, zeker over de boottochten en de gezellige dagjes

UPDATE: Nou nou. De Mos heeft dus iets eerder een besluit met een ondernemer gedeeld, en heeft twee keer iets gelekt aan Omroep f-ing West. Dat doen andere wethouders natuurlijk nooit. Ons oordeel: by far, maar dan ook echt far, niet genoeg voor deze VIJF JAAR LANG durende kermis.

UPDATE: De Mos krijgt voor de schending van de geheimhoudingsplicht een voorwaardelijke boete van 2000 euro, Guernaoui krijgt helemaal geen straf

UPDATE: Weer grote W voor Groepie De Mos dus, dikke L voor het OM