Bovenstaande foto is genomen op de dag dad Fouad Lakhlili drie mensen doodschoot omdat hij boos was dat hij geen arts mocht worden, waarmee hij bewees dat het volledig terecht was dat hij geen arts mocht worden. Wat jammer is aan die foto, is dat Fouad daar op de grond ligt zonder een fatale schotwond, want nou moet hij dus nog vervolgd worden en dat gaat met een netjes proces en de mogelijkheid tot hoger beroep enzo. En nu vindt de advocaat van Fouad (die dus boos was omdat hij door de medische opleiding niet toerekeningsvatbaar werd geacht) het niet eerlijk dat Fouad levenslang heeft gekregen, terwijl hij helemaal niet toerekeningsvatbaar is. Dus komt er een hoger beroep. Advocaat Nolte: "Maar eveneens is bij mijn cliënt sprake van ernstige psychische problematiek die heeft doorgewerkt bij de ten laste gelegde feiten. Dan is naast de celstraf maar één vonnis passend, en dat is behandeling. Het opleggen van een levenslange celstraf betekent in dit geval dat je de sleutel weggooit in een zaak van iemand die lijdt aan een ernstige psychische problematiek". Terwijl: bij iemand die zo gek is, en zoiets doet, moet je juist wél de sleutel weggooien. Daar hadden de rechtsprekende togadragers nou eens helemaal gelijk in. Bijkomend nadeel is dat de nabestaanden extra gestraft worden. "De nabestaanden van de slachtoffers vinden het een "grote teleurstelling" dat de rechtszaak nu opnieuw moet worden gevoerd. "Ze hadden gehoopt dat ze de juridische martelgang niet opnieuw hadden hoeven te doorstaan en dat het na het vonnis van de rechtbank klaar zou zijn", zegt hun woordvoerder van Namens de Familie." Maar ja, zolang Fouad maar een eerlijk proces heeft gehad hè mensen.