Uitstel van executie uitlevering, zie uitspraak onderstaand. Hij mag in beroep tegen zijn uitlevering, maar daar blijft het dan ook wel bij. Hij mag geen nieuw bewijs aanvoeren en mag niet met verlof. Jule, gewoon volhouden tot Trump en Vivek je in november presidentiële gratie verlenen!

Update - WikiLeaks schrijft: "BREAKING: Julian Assange may still be extradited to the US in three weeks if US Gov provides "assurances" - previously deemed by Amnesty as "inherently unreliable" - including that he will not be prejudiced at trial by reason of his nationality and not receive the death penalty."