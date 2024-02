Assange Lawyers to Court: There is compelling evidence of a CIA plot to kidnap or assassinate Julian Assange @CNN Julian Assange UK court hearing will conclude tomorrow, Feb 21 #FreeAssange @CNN

Assange, vervelende vent, naar de letter wel gelijk, en Pamela Anderson (na breek), dus ja. Vandaag staat er het volgende op het spel: Assange ging in beroep tegen zijn uitlevering vanuit Londen aan de VS, o.a. omdat hij daar vreest voor ontvoering of liquidatie door de CIA. Hij beroept zich op een formaliteit in het uitleveringsverdrag tussen de VS en het VK, dat uitlevering wegens "political offences" verbiedt.

Advocaat namens de Amerikaanse Staat James Lewis KC reageert daarop dat Assange zich niet enkel schuldig maakte aan politieke en journalistieke vergrijpen, maar aan "“aiding and abetting” or “conspiring with” the whistleblower Chelsea Manning to unlawfully obtain the documents in question, “undoubtedly committing serious criminal offences in so doing and then disclosing the unredacted names of sources (thus putting those individuals at grave risk of harm)”."

Laatstgenoemde blijft natuurlijk het zwaartepunt van de Amerikaanse aanklacht; Assange's werk zou de levens van Amerikaanse operators on the ground in gevaar hebben gebracht.

Enfin, we kijken. Livestream onderstaand.