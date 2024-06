Dat komt vrij onverwacht, want het meest recente beetje genade dat hij kreeg was enkel dat hij in beroep mocht tegen zijn uitlevering aan de VS. Nou, dat beroep lijkt dus bepaald geslaagd en komt volgens Reuters ongeveer neer op het volgende:

Hij zal op hoofd(eiland)stad Saipan van eilandengroep de Noordelijke Marianen - wat Amerikaans grondgebied op 5 uur vliegen van Australië is - schuld bekennen "to a single criminal count of conspiring to obtain and disclose classified U.S. national defense documents." Daarvoor zal hij veroordeeld worden tot 5 jaar gevangenisstraf die hij al in Engeland uitgezeten heeft, wat dus in feite neerkomt op vrijheid in thuisland Australië.

Oorspronkelijk hing hem een Amerikaanse gevangenisstraf van 175 jaar boven het hoofd en dook hij daarom in 2012 onder in de Ecuadoraanse ambassade te Londen. In 2019 werd dat politieke asiel ingetrokken en werd Assange in Britse hechtenis geplaatst.