Opmerkelijk verhaal dat we in grote lijnen overdrachtelijk op zich wel geloven, maar het roept wel een aantal vragen op die in de dichte oorlogsmist van regime change nooit beantwoord zullen worden. Ook in de Sednaya-gevangenis wordt nog altijd naar verborgen celblokken gezocht, dus het is niet uitgesloten dat er in het bovenstaande Air Force Intelligence Directorate ook nog een paar verstekelingen aan boord lagen.

Onderaan de streep lijkt het er wel op dat dit heerschap een daadwerkelijke gevangene is die hier daadwerkelijk voor het eerst bevrijd wordt. Clarissa Ward schrijft op Twitter: "In nearly twenty years as a journalist, this was one of the most extraordinary moments I have witnessed." CNN was in het complex opzoek naar de sinds 2012 in Syrië ontvoerde Amerikaanse oud-marinier en freelance journalist Austin Tice, maar van hem ontbreekt nog steeds elk spoor.

INSTANT UPDATE - Mogelijk verscheen Austin Tice zojuist in een nieuwe video na bevrijding uit een cel door soennitische strijders en de man in de video maakt het goed.

INSTANT UPDATE 2 - Clarrisa Ward zelf schrijft over onderstaande vondst: "This is 100% not Austin Tice. I have no idea who it is but it is not Austin." Arabische media als ShaamNetwork beweren dat het wél Austin Tice betreft. Wij neigen er op dit moment naar dat hij het niet is en dat Clarissa gelijk heeft.

INSTANT UPDATE 3 - Een nieuw circulerend gerucht is dat de vondeling Travis Pete Timmerman betreft, die op 26 augustus 2024 in Hongarije als vermist werd opgegeven.

Update 11:58 - NBC-buitenlandjourno schrijft: "The American who was found in Syria is not Austin Tice. He told me his name is Travis. He refused to give a last name. He said he was a “pilgrim” and that he crossed into Syria by foot before he was detained. He was held in prison for seven months and said he was well treated. When I asked him about the religious beliefs that compelled him to cross the mountains from Lebanon into Syria, he told me he had “been reading the scripture a lot” lately but others interrupted before he could elaborate." Gewoon op zoek naar zichzelf!