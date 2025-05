Dit heeft een voorgeschiedenis die even benoemd moet. Als vergelding op Irans massale ballistische raket- en drone-aanvallen op Israël van 13 april en 1 oktober (die weer een vergelding waren op een Israëlische aanval in Damascus, etc.) waarbij in totaal 1 Palestijns meisje verwond en 1 Palestijnse man gedood werden, voerde Israël op 26 oktober de eerste luchtaanvallen ooit op Iraans grondgebied uit. Die aanvallen concentreerden zich op Irans luchtverdediging en raketfabrieken, en het idee was dat deze aanvallen de weg vrij maakten voor aanvallen op Irans nucleaire installaties.

Zoals bekend heerst er enige wrijving tussen Trump en Netanyahu, omdat Netanyahu vindt dat Trump Iran te veel laat blijken dat zijn voorkeur uitgaat naar een diplomatieke oplossing, en het Trump op zijn beurt frustreert dat als hij besluit wél over te gaan tot aanvallen, het dan teveel lijkt alsof hij daartoe bewogen is door Netanyahu.

Israël houdt er dus rekening mee dat het Irans nucleaire installaties ooit op eigen kracht aan zal moeten vallen, en daarover schrijft CNN nu: "The US has obtained new intelligence suggesting that Israel is making preparations to strike Iranian nuclear facilities, even as the Trump administration has been pursuing a diplomatic deal with Tehran, multiple US officials familiar with the latest intelligence told CNN. (...) “The chance of an Israeli strike on an Iranian nuclear facility has gone up significantly in recent months,” said another person familiar with US intelligence on the issue. “And the prospect of a Trump-negotiated US-Iran deal that doesn’t remove all of Iran’s uranium makes the chance of a strike more likely.” (...) The heightened worries stem not only from public and private messaging from senior Israeli officials that it is considering such a move, but also from intercepted Israeli communications and observations of Israeli military movements that could suggest an imminent strike, multiple sources familiar with the intelligence said. Among the military preparations the US has observed are the movement of air munitions and the completion of an air exercise, two of the sources said."

Brisant allemaal, want Iran zegt namelijk nadrukkelijk en precies dat het niet akkoord zal gaan met een deal als er categorisch helemaal geen uranium verrijkt mag worden. We blijven kijken.