Foto: een vrouw in de gevangenis, maar niet de vrouw in het verhaal

Een vrouw die als verpleegkundige bij de gevangenis van Dordrecht werkte (niet deze vrouw) had een 'ventileergesprek' met een gevangene in een kantoortje. Het werd een intake. "Volgens de vrouw was ze bevangen door de hitte. (...) Volgens de verpleegkundige kreeg zij het tijdens het gesprek met de gevangene warm en wilde zij de ventilator aanzetten. Vervolgens zou ze zijn flauwgevallen en werd zij door de gedetineerde opgevangen. Wat er daarna is gebeurd kan zij zich niet herinneren." Welja dat hebben wij nou ook altijd, dat de broek van de ander spontaan naar beneden glijdt als wij bevangen zijn door de hitte. Enfin, wat willen ze doen dan? De politie bellen?