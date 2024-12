More like GEIL BEELEN

Ja mensen daar mag u vannacht eens lekker over dromen! De man die zich ter lering ende vermaak liet afzuigen door een escort heeft gevreeën. Toch zeker voor de tweede keer al! Nu kunnen we elkaar voor de gek houden en roepen dat wij iedere avond met Samantha door de galerij rollen maar dat is natuurlijk niet zo. Twee keer is hartstikke vaak. Paar druppeltjes erin en gaan met die harde banaan. Gefeliciteerd Geil, beschuit met shambalaatjes.