Vraagje he mensen, en vooral voor de buitenlandcorrespondenten of -kenners onder ons. Want na een rondje buiten Nederland gecrosst te hebben (zie) en veel moeite te hebben gedaan om buitenlandradio te begrijpen weer terug in Nederland. En dan valt op de radio op: die voortdurende poepflauwe 'interactie' met de luisteraar. Op vrijwel ALLE zenders. Goh er is water op Mars gevonden, wat nou als er leven is op Mars, zouden we dan samen leven, laat het weten in de app. WE HEBBEN ANTWOORD VAN JACQUELINE! Jacqueline vindt het spannend. En Patrick zegt: 'Goh misschien hebben marsmannetjes wel een heel lange slurf'. Bedankt Patrick! Jongens, Daley Blind is gestopt. Deel je favoriete Daley Blind-moment in de app. Pietje zegt: die keer in Valencia. En dan nu: Bløf met een of ander kutnummer, hoera! Dit voortdurende geleuter, deze 'interpersoonlijke connectie' - doen ze dat overal of is dat flauwe gezever een Hollandse ziekte?